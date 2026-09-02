Ya hay horario para el derbi de filiales entre Unionistas y el Salamanca CF UDS

El derbi de filiales entre Unionistas y el Salamanca CF UDS ya tiene fecha. El encuentro, correspondiente a la jornada 2 de Tercera RFEF, se disputará el sábado 12 de septiembre a las 17 horas en Las Pistas.

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Antes, los equipos de Sergio Hernández y de Óscar Albo tendrán que jugar la primera jornada. Unionistas B visita el domingo al Almazán, mientras que el Salamanca CF UDS B recibe a La Virgen del Camino.