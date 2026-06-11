José Segura, primer fichaje del Salamanca FS

El Salamanca Fútbol Sala ya está planificando la temporada 2026/27. El equipo de Chema Sánchez jugó el playoff de ascenso a Segunda División y busca volver a estar en la zona alta.

El primer fichaje del Salamanca FS es José Segura. “Joven, zurdo y con un talento enorme. Internacional con Andorra, llega a Salamanca con ilusión, ambición y ganas de crecer junto a nosotros. Viene para aportar su granito de arena y convertirse en uno de los protagonistas de nuestra historia”, explican desde el club.