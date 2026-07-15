Dos centrales más para Unionistas de División de Honor. El equipo charro ya cuenta con doce jugadores para la próxima temporada y los últimos en llegar a las órdenes de David Gallego han sido Marcos García y Raúl Gómez.
Marcos García llega a Salamanca procedente de la cantera del Sevilla. El central estuvo en el cuadro de Nervión desde la temporada 2021/22 hasta la campaña 2025/26 y ahora quiere afianzarse en la zaga blanquinegra.
En ese puesto tendrá que competir con otra cara nueva. Raúl Gómez firma por Unionistas procedente del Aurrera vitoriano, con el que jugó 20 partidos y anotó dos goles en División de Honor, además de disputar tres choques en Tercera RFEF con el Mirandés B.