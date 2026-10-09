El Municipal Luis Ramos ya cuenta con el nuevo césped artificial

El nuevo césped artificial del Municipal Luis Ramos ya luce en la instalación. Ahora solo falta implantarlo para que puedan disputarse los encuentros de fútbol sobre el nuevo verde.

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Estas jornadas, los equipos de la base del Club Deportivo Guijuelo han jugado como visitantes o han tenido que aplazar algunos partidos del inicio liguero.

También ha afectado al primer equipo, que ha realizado la pretemporada y las primeras semanas de competición. De hecho, el único encuentro que ha jugado el equipo de Jorge García como local ha sido en el Alfonso San Casto.