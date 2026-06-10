Pablo Cortés, nuevo técnico del Villaralbo

Pablo Cortés ha firmado como nuevo técnico del Villaralbo. El equipo zamorano, que está en Tercera RFEF, confía en el entrenador salmantino que en la etapa anterior llevó al Villaralbo a jugar el playoff de ascenso.

“Tras una brillante trayectoria en los banquillos, con ascensos al frente del Salamanca UDS, experiencia en las estructuras del Deportivo Alavés y CD Numancia, y etapas en la Primera División de Malta y la máxima categoría del fútbol croata, Pablo regresa a Los Barreros con más experiencia y la misma ilusión”, explican desde el Villaralbo.