Perfumerías Avenida regresa a la senda del triunfo con sobresalto final

Victoria y sufrimiento. Perfumerías Avenida se impuso por 58-61 a Estudiantes en suelo madrileño en un duelo con altibajos y con susto final para el equipo salmantino. El juego interior, formado por Magarity, Cave y Kiss, fue lo más destacable y entre las tres combinaron 39 puntos.

A la baja ya conocida de Soriano se unió la de Zellous en la tarde de este sábado ante Estudiantes. Las charras formaron con Iyana, Spreafico, Meyers, Magarity y Cave como quinteto titular. Los diez minutos iniciales tuvieron pocos puntos, pero Perfumerías Avenida se impulso en su juego interior para tomar la primera renta del choque con 9-14.

El segundo cuarto parecía controlado hasta los compases previos al descanso. Ahí, Estudiantes dio un paso adelante con Irati Etxarri encestando y la ventaja salmantina se quedó en solo dos puntos (27-29).

El regreso de los vestuarios llevó la máxima igualdad en el marcador. Estudiantes plantaba batalla para ponerse 36-36. Ahí tomaron las riendas Iyana y Magarity. La sueca anotaba dos puntos, Iyana se iba para dentro para dejar una canasta contra tablero y, en la última jugada del cuarto, la asturiana encontraba a la pívot en la pintura (36-42).

El último cuarto dejó bien claro qué es Perfumerías Avenida esta temporada. Las charras comenzaron muy fuertes con Cave y Kiss dominando la zona y con un triple de Meyers para romper el choque. 45-60. Cualquier otro equipo tendría la victoria en el bolsillo. Pero Perfumerías Avenida es capaz de complicarse la vida de forma inverosímil. Las charras se descentraron y Estudiantes se puso a solo tres puntos con un triple de Camilion. Kiss, con un tiro libre a tres segundos para el final, certificó a la victoria salmantina.