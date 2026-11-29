Si Avenida quiere jugar la Copa de la Reina tenía que ganar a Araski en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez. Y así lo hizo. Las de Raquel Romo, con un gran último cuarto, superaron al conjunto vasco y se meten de lleno en la lucha por estar en el torneo del KO.
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Avenida marcha en décimo lugar en Liga Femenina con cuatro victorias en nueve partidos y ya está a un solo paso de los equipos que ocupan del sexto al octavo puesto.
CAB Estepona, Cadí La Seu y Gernika ocupan los tres últimos puestos que darían acceso a la Copa de la Reina.
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