El Salamanca CF UDS anuncia la fecha del montaje de los videomarcadores

Lunes 24 de agosto. Esa es la fecha oficial que ha publicado el Salamanca CF UDS de instalación de los nuevos videomarcadores en el estadio Helmántico.
“Este próximo lunes comenzará con la retirada de los actuales videomarcadores, paso previo a la instalación de los nuevos equipos, y se ha comprometido a iniciar los trabajos en esa fecha”, explican desde el club en referencia al compromiso adoptado por la empresa de los videomarcadores.
Por lo tanto, se espera que el mismo lunes arranquen los trabajos de sustitución. “Somos los primeros interesados en que los nuevos videomarcadores estén funcionando cuanto antes y, sobre todo, en poder compartir con nuestra afición el momento en el que el Helmántico vuelva a contar con ellos”, inciden en el Salamanca CF UDS.