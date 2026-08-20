El Salamanca CF UDS anuncia la fecha del montaje de los videomarcadores

Lunes 24 de agosto. Esa es la fecha oficial que ha publicado el Salamanca CF UDS de instalación de los nuevos videomarcadores en el estadio Helmántico.

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“Este próximo lunes comenzará con la retirada de los actuales videomarcadores, paso previo a la instalación de los nuevos equipos, y se ha comprometido a iniciar los trabajos en esa fecha”, explican desde el club en referencia al compromiso adoptado por la empresa de los videomarcadores.