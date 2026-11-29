El Salamanca CF UDS lleva tres empates consecutivos, pero se mantiene en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. El equipo dirigido por Iker Muniain marcha en cuarta plaza, con 22 puntos en su casillero, y ya prepara el próximo duelo ante el líder Numancia.

Los sorianos marchan en primera posición con 26 puntos y aventajan en dos a la UD San Sebastián de los Reyes. Por detrás, con 22, se encuentran la UB Conquense y el Salamanca CF UDS. Cierra la zona de privilegio el Atlético de Madrid C, con 21 puntos, los mismos que un Talavera que está fuera de los puestos de privilegio.