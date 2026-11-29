El Salamanca CF UDS lleva tres empates consecutivos, pero se mantiene en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. El equipo dirigido por Iker Muniain marcha en cuarta plaza, con 22 puntos en su casillero, y ya prepara el próximo duelo ante el líder Numancia.
Los sorianos marchan en primera posición con 26 puntos y aventajan en dos a la UD San Sebastián de los Reyes. Por detrás, con 22, se encuentran la UB Conquense y el Salamanca CF UDS. Cierra la zona de privilegio el Atlético de Madrid C, con 21 puntos, los mismos que un Talavera que está fuera de los puestos de privilegio.
El sábado, el Salamanca CF UDS recibe al Numancia en el estadio Helmántico. El choque dará inicio a las 19 horas.