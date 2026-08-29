Sandoval, nuevo director general del Palencia Cristo Atlético

El Palencia Cristo Atlético ha anunciado la contratación de Miguel Ángel Sandoval como nuevo director general del club. El expresidente de Unionistas se reencontrará allí con Chuchi Jorqués y con Razvan.
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Sandoval formó parte la pasada campaña del Talavera en Primera RFEF como director general y ahora buscará organizar el club palentino en Tercera RFEF.
“Un paso para seguir creciendo y reforzando estructura con experiencia, gestión y ambición para seguir haciendo grande este escudo”, explican desde el Palencia Cristo Atlético.