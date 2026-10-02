De un tercer puesto en una ‘crono’ en Castellanos de Moriscos a Campeón de Europa sub-23

El ciclista del Lidl-Trek, el español Héctor Álvarez, se ha proclamado campeón de Europa sub-23 gracias a una portentosa actuación que le ha permitido llegar en solitario a la meta situada en Lubliana.

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El corredor alicantino ha sido el más fuerte de una prueba en línea que le ha permitido hacerse con el oro y desquitarse de la plata conseguida hace solo una semana en los Campeonatos del Mundo disputados en Montreal (Canadá).

Lejos queda ya cuando Héctor Álvarez se estrenaba en la categoría cadete dentro de las filas del equipo Sime-Level. En ese 2021, siendo un corredor de primer año, ya demostró que tenía buen motor y unas excepcionales cualidades, logrando hacerse con el tercer puesto en una contrarreloj inicial de la I Challenge Ciclista Cadete Salamanca, organizar por el club Promesal.

Héctor Álvarez en plena contrarreloj entre Castellanos de Moriscos y Villares de la Reina | Foto perteneciente a Esther Grau

Una etapa prólogo entre Castellanos de Moriscos y Villares de la Reina de 6,3 kilómetros que hizo que Álvarez logrará el mejor tercer tiempo en meta, siendo el primero de primer año de cadete. Una carrera en la que el ahora campeón de Europa se quedó a diez segundos del primer clasificado, Alem Herraiz.

Precisamente, justo por delante de Héctor Álvarez se clasificó Sergio Romeo, corredor vallisoletano que esté año ascendió al profesionalismo y que es hermano de Iván Romeo, ciclista profesional en Movistar Team.

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