Tres deportistas de la Escuela Élite Kickboxing Salamanca, Jaime Lizana Ciudad, Laura Cortés Martín y Claudia Criado Gutiérrez, han sido convocados por la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai (FEKM) para participar en la concentración de la preselección nacional que se celebrará del 16 al 19 de octubre en Sierra Nevada (Granada).



Esta concentración forma parte de la preparación del equipo nacional de cara al Campeonato de Europa de Kickboxing, previsto para el próximo mes de noviembre, y reunirá a deportistas de diferentes puntos de España para realizar entrenamientos técnicos, tácticos y físicos de alto nivel.



"La presencia de tres representantes de la escuela salmantina supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante la temporada y una oportunidad para continuar su preparación junto a algunos de los mejores deportistas nacionales", indican desde el club charro.