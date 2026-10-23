Un Unionistas con urgencias recibe a un rival de playoff

Van solo ocho jornadas, pero Unionistas ya tiene necesidad por ganar. Los blanquinegros inician la jornada como antepenúltimos y en puestos de descenso. Este sábado, a las 18:45 horas, los de Javi Medina se enfrentan al filial del Athletic Club en el estadio Reina Sofía.

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El entrenador sevillano ha asegurado que recupera a Pau Ferrer y Juanma Lendínez y también admite que podrá contar con De la Nava, lesionado en el último encuentro. Además de ello, completa la lista de 23 jugadores con la inclusión de los canteranos Isma, Leo López y Huguito.

“Entiendo que en el fútbol cuando no se gana, se pone todo el mundo muy nervioso. Ya nos pasó en las tres primeras jornadas. El equipo se levantó de las tres primeras derrotas y el otro día no estuvimos bien en la segunda parte. Ya recuperamos efectivos, que los necesitamos”, indica Javi Medina.

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