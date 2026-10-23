Un Unionistas con urgencias recibe a un rival de playoff

Van solo ocho jornadas, pero Unionistas ya tiene necesidad por ganar. Los blanquinegros inician la jornada como antepenúltimos y en puestos de descenso. Este sábado, a las 18:45 horas, los de Javi Medina se enfrentan al filial del Athletic Club en el estadio Reina Sofía.
El entrenador sevillano ha asegurado que recupera a Pau Ferrer y Juanma Lendínez y también admite que podrá contar con De la Nava, lesionado en el último encuentro. Además de ello, completa la lista de 23 jugadores con la inclusión de los canteranos Isma, Leo López y Huguito.
“Entiendo que en el fútbol cuando no se gana, se pone todo el mundo muy nervioso. Ya nos pasó en las tres primeras jornadas. El equipo se levantó de las tres primeras derrotas y el otro día no estuvimos bien en la segunda parte. Ya recuperamos efectivos, que los necesitamos”, indica Javi Medina.
El Bilbao Athletic marcha en quinta posición y está dentro de los puestos de playoff. Y Javi Medina habla como el filial más completo: "Es un filial muy completo. Yo he vivido varios años en filiales y hay algunos que son muy ofensivos y sufren defensivamente y otros que son más fuertes defensivamente y luego les cuesta progresar. Este tiene los dos. Son los que más generan en juego posicional y luego defensivamente tiene perfil de jugador vasco y con piernas. Nosotros también somos muy capaces de meterles mano aquí”.