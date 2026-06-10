El XXVIII Trofeo de atletismo Ciudad de Salamanca, mejor reunión nacional

La Federación Internacional de Atletismo, World Athletics, en su página web, ha dado a conocer los resultados del XXVIII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca.

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El XXVIII Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca celebrado el pasado sábado 6 de junio en las Pistas Municipales de Atletismo ha conseguido una puntuación total de 78.826 puntos, mejor puntuación de la competición de las últimas 13 ediciones que hay registradas en World Athletics.

Esta puntuación la sitúa, a día de hoy, como la Mejor Reunión Española, 17ª Europea y 73ª Mundial, lo que denota la enorme calidad de los atletas participantes en esta edición, así como su extraordinario rendimiento y nivel de marcas conseguidas.