Abierto el plazo para solicitar ayudas del Ecyl de hasta 4.000 euros por contratación

Según ha recogido Ical, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) ha convocado para 2026 dos líneas de subvenciones destinadas a fomentar la contratación en la Comunidad. La principal medida contempla ayudas de 4.000 euros por cada contrato de formación en alternancia a jornada completa, con el objetivo de favorecer la inserción laboral y la cualificación profesional de los trabajadores.

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Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica del sector privado que formalicen este tipo de contratos en centros de trabajo de Castilla y León con personas que reúnan los requisitos exigidos.

Además, el Ecyl ha puesto en marcha una segunda convocatoria destinada a promover la conciliación de la vida laboral y familiar mediante la contratación temporal para sustituir a trabajadores. En este caso, la subvención será de 1.000 euros por contrato, aunque la cuantía podrá incrementarse en determinados supuestos.

Las ayudas están dirigidas igualmente a empresas, autónomos y entidades privadas que formalicen estas contrataciones en centros de trabajo de la Comunidad.