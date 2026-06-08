La Asociación Cultural de Mujeres Atenea organiza una conferencia sobre arte censurado

La asociación Cultural de Mujeres Atenea ha organizado la conferencia “Obras de arte polémicas, prohibidas o censuradas a lo largo de la historia”, una actividad centrada en el análisis de obras artísticas que han sido objeto de censura o controversia.
Relacionado
'Piezas desconocidas', la exposición que podrá visitarse en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca durante el mes de junioCultura ·
Relacionado
‘Las Noches del Fonseca’ tendrán como plato fuerte a la comedia de ‘La Dama Boba’ y a la cantante de flamenco María José LlergoUniversidad ·
Publicidad
Publicidad
La ponencia será impartida por Julio Carlos Gómez Sañudo y tendrá lugar el 9 de junio a las 17:30 horas.