La Atención Primaria de Salamanca impulsa la prevención de la ceguera asociada a la diabetes con más de un millar de retinografías

La Gerencia de Atención Primaria de Salamanca ha intensificado durante estos primeros meses de 2026 acciones destinadas a proteger la salud visual de las personas con diabetes. Según la información remitida por Sanidad, entre enero y mayo se han llevado a cabo más de 1.000 retinografías, “un volumen de actividad que consolida la detección temprana de alteraciones oculares vinculadas a esta enfermedad”, aseguran desde el CAUSA.

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Las pruebas se realizan en la Unidad de Retinografías del centro de salud Sisinio de Castro, en el barrio de Garrido Norte, un recurso de referencia al que acuden pacientes procedentes de distintos puntos de la provincia. El servicio está atendido por profesionales de Enfermería con formación específica en este ámbito, lo que permite ofrecer una atención especializada y agilizar el seguimiento de las personas incluidas en los programas de control de la diabetes.

La retinopatía diabética constituye una de las principales causas de deterioro visual evitable en la población adulta. Sin embargo, la detección precoz de las alteraciones que afectan a la retina permite actuar antes de que aparezcan síntomas o se produzcan daños irreversibles. En este sentido, las retinografías desempeñan un papel fundamental al facilitar la observación detallada del fondo del ojo y detectar signos de alerta que requieran valoración por parte de Oftalmología.

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La exploración destaca además por su sencillez para el paciente. Se trata de una técnica rápida, indolora y no invasiva que permite obtener imágenes de alta calidad para evaluar el estado de la retina y comparar su evolución a lo largo del tiempo. Esta información resulta esencial para mejorar el seguimiento clínico y favorecer la coordinación entre los equipos de Atención Primaria y los especialistas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.