Aumento en la tasa de basuras para los vecinos del centro de Salamanca y nuevas tarifas en el autobús urbano

A pesar de que el Ayuntamiento de Salamanca congelará los impuestos municipales, entre los que se encuentran el de bienes inmuebles (IBI), la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre los vehículos, una medida que aliviará sustancialmente el día a día de los salmantinos y salmantinas.

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Fernando Rodríguez, concejal de Hacienda del consistorio charro, ha expuesto la necesidad de aumentar el impuesto en la recogida de basuras en los vecinos del centro para sí ajustarse y “no ser deficitaria”, vinculando el importe de estos tributos con la generación de residuos en la ciudad.

El coste total del servicio en la ciudad es de 22 millones de euros, por lo que con esta medida se ajustará adecuadamente. Eso sí, la tasa desciende un 13 por ciento para los contribuyentes, mientras que el aumento se aplicará únicamente en los vecinos de primera a cuarta categoría, siendo el importe de 0,63 euros al mes. Según indican desde el propio consistorio, esta crecida se debe al aumento en los impuestos, también, en el CTR de Gomecello. obligando a realizar todo un recálculo periódico.

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Las tarifas del autobús urbano se reconfiguran totalmente. Además del IPC, cuya previsión es del 3,4 por ciento, se suma que la reducción del Gobierno de España del 50 por ciento dejará de aplicarse desde el 31 de diciembre.