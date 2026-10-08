El Ayuntamiento de Salamanca congelará los impuestos municipales por decimotercer año consecutivo

El Ayuntamiento de Salamanca congelará por decimotercer año consecutivos los impuestos en la ciudad, una medida con la que se pretende seguir beneficiando a los habitantes de Salamanca, ayudando económicamente a los mismos y “quedando su propio dinero en sus bolsillos”, según indicaba Fernando Rodríguez, concejal de Hacienda del consistorio charro.

Publicidad Publicidad

Esta medida permitirá, además, ahorrar en esta serie de impuestos que hubieran aumentando considerablemente junto al IPC, permitiendo aliviar la carga a los salmantinos y salmantinas. Según indicaba el representante municipal, en los impuestos de bienes e inmuebles se han ahorrado entre 13 y 14,2 millones de euros en estos últimos doce años, lo que aumentará previsiblemente la cantidad el próximo 2027.

Entre los impuestos municipales que permanecerán congelados serán el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre los vehículos. Para poder realizar esta medida se ha tomado como referencia el valor interanual de mato, es decir, 29,4 por ciento, ya que de haberse aplicado el anual, los tributos habrían aumentado considerablemente.

Publicidad Publicidad

Cabe recordar que se actualizan en función del IPC algunos de impuestos relacionados con los compromisos contractuales como son los de agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios municipales, estacionamiento regulado, Mercado Central, estacionamiento del Centro de Transportes y depuración, actualizándose todos ellos un 3,2 por ciento. A estos se suman el servicio de retirada y depósito de vehículos y las del transporte urbano, manteniéndose congelado el bono-bus especial.

El edil del Ayuntamiento de Salamanca también ha señalado que los tributos, tarifas y precios en favor de familias con menores ingresos o para el fomento de la actividad económica se mantienen en 2027 tal y como se encontraban durante este año. En lo positivo, se aumentarán del 50 al 90 por ciento la reducción en los impuestos en referente a la construcción de viviendas de protección pública, además de las que vayan destinadas a obras en locales para primeros negocios o ampliaciones de los ya existentes.