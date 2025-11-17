Cerca de un centenar de niños y jóvenes salmantinos participan en una actividad lúdico-deportiva centrada en la fuerza, la resistencia y el trabajo en equipo

La Asociación Juvenil PRODESI ha clausurado con gran éxito su jornada deportiva "Salamanca IronRun", un evento lúdico-deportivo que se consolida como referente en la promoción de hábitos saludables y el trabajo en equipo entre los jóvenes de la ciudad.

Esta iniciativa, celebrada el pasado sábado 15 de noviembre, fue reconocida por el Ayuntamiento de Salamanca, siendo premiada dentro del XV Concurso de Proyectos Juveniles 2025 en la modalidad de Deporte, Bienestar Emocional y Actividades Sociosaludables.

El "Salamanca IronRun" consiguió congregar a cerca de un centenar de niños, niñas y jóvenes en una actividad intensiva de dos horas, centrada en la fuerza, la resistencia y la colaboración.

Debido al alto número de inscritos y a las condiciones climáticas de la época, la organización optó por desarrollar la jornada en dos instalaciones cubiertas tipo “box”, espacios especialmente habilitados para la práctica de entrenamiento funcional o CrossFit, garantizando así la comodidad y seguridad de todos los asistentes.

Bajo la supervisión de entrenadores profesionales titulados y acompañados por sus monitores, los grupos participantes completaron un exigente circuito que incluyó cuatro postas o rotaciones con distintos ejercicios funcionales y una prueba final cronometrada que puso a prueba la cohesión y el esfuerzo colectivo.

El formato del evento fue diseñado para combinar el ejercicio físico con la diversión y el espíritu de superación. Como recuerdo de su paso por esta edición del IronRun, todos los participantes recibieron una foto acreditativa al finalizar la actividad.