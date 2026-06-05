Un conductor se equivoca de salida y queda atascado en una escalera peatonal en la plaza de la Concordia

Mala suerte la que ha tenido un conductor en Salamanca al equivocarse de trayecto y quedar totalmente atascado en una de las escaleras peatonales de la plaza de la Concordia durante la mañana de este viernes, 5 de junio. Sobre las 10:00 horas, se recibía el aviso de que un turismo se había encallado en lo alto de las escaleras, cortando el tráfico peatonal en esa misma zona.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) En el lugar han trabajado efectivos de la Policía Local de Salamanca, que han realizado las pruebas oportunas en el lugar para saber de primera mano que ha ocurrido. además, una grúa particular ha ayudado a realizar las labores de retirada del vehículo en la calle Víctimas del Terrorismo.

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