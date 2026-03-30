El Cristo de la Liberación y otros de los pasos más pesados de la Semana Santa de Salamanca: "Era imposible cargar con él"

Traslado de la imagen del Santísimo Cristo de la Liberación de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz

El Cristo de la Liberación es una de las obras más recientes de la Semana Santa de Salamanca. Data de 1988 y, para su elaboración, Vicente Cid Pérez utilizó materiales poco tradicionales: pasta de resina y alabastro, lo que la hace más pesado. "El paso procesional original con el que fue creado es espectacular, con un gran valor artístico, pero se tuvo que suprimir después del primer año. Aportaba mucho más peso y era imposible cargar con él", reconoce Roberto Muñoz, hermano mayor de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz.

La imagen se desprendió de su paso, labrado enteramente en madera, para facilitar el desfile de los costaleros, pero desde la Hermandad guardan la esperanza de que "en algún momento pueda volver a ver la luz". Actualmente, son treinta hermanos los que se encargan de trasladarlo desde el Cementerio de San Carlos Borromeo al Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca para que salga en procesión en la madrugada del Sábado Santo.

La Semana Santa de Salamanca cuenta con otras imágenes que suponen un reto para los cofrades que han de cargar con ellas. "Nuestros dos pasos son muy pesados", admite Antonio José Caballo, hermano mayor de la Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro. Este último consta de seis figuras a tamaño natural que representan el camino del sepulcro de Jesús portado por Nicodemo y José de Arimatea y pesa unos 1.000-1.100 kilos. "Es cargado por un único turno de cuarenta hermanas y hermanos", mantiene.

Paso del Santo Entierro | S24H

El paso de Jesús en la Calle de la Amargura es aún más ponderoso pese a contar con una figura menos (5): unos 1200-1300 kilos distribuidos entre veintiocho hermanos en dos turnos de carga -cada uno soporta alrededor de unos 40-45 kilos sobre sus hombros-. "Las andas sobre las que van las imágenes son de madera macizo y no han sufrido ninguna variación desde 1939", añade.

Paso de Jesús en la Calle de la Amargura | S24H

El esfuerzo de los hermanos de la Seráfica Herrmandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía es igualmente notable. Los pasos de Nuestro Padre Jesús ante Pilato y Nuestro padre Jesús en su Prendimiento, los misterios que abren la procesión, pesan en torno a los 1.000 kilos y requieren entre 36 y 44 cofrades. La Dolorosa, por su parte, alcanza los 1.300 kilos y es portada por 36 personas. Todas estas figuras desfilan sobre andas de carga interior talladas en madera con motivos de inspiración renacentista.

El Prendimiento

Otro de los pasos más pesados de la Semana Santa salmantina es el de Jesús Despojado, de la hermandad homónima. Está realizado en madera de cedro real por Francisco Romero Zafra y ronda los 1.500 kilos, cargados por 45 costaleros. A la imagen de Cristo le acompañan otras seis secundarias: el soldado romano que lo despoja de sus vestiduras; Sayón verdugo; un centurión romano; Dimas, 'el buen ladrón'; Gestas, 'el mal ladrón'; y Simón de Cirene.

Procesión Hermandad de Jesús Despojado y María Santísima de la Caridad

La Soledad, el palio más ponderoso

Los pocos palios con los que cuenta la Semana Santa de Salamanca destacan por la belleza de sus imágenes y su riqueza ornamental, lo que aumenta considerablemente el peso del paso. El de La Soledad alcanza los 2.400 kilos, los 2.600 kilos contando con las velas y las flores que la adornan el día de la procesión, la madrugada del Sábado Santo. Noventa hermanos se encargarán de transportarla por las calles de la ciudad, evidenciando la devoción que existe en torno a la Virgen tallada por Mariano Benlliure Gil.

Salida de Nuestra Señora de la Soledad

El peso de La Esperanza, de la Hermandad Dominicana, se reduce a 1.400 kilos. Menos ponderosa, pero no por ello menos impactante. Salamanca24horas estuvo presente hace dos años en el montaje del palio. Antes de lucir en su máximo esplendor bajo el manto de la luna y acallar a los congregados en los Dominicos con su belleza, es sometida a un complejo proceso de preparación. Candelería, vestimenta de la Virgen, fundido de la cera, colocación de las flores... El proceso finaliza con un retranqueo para revisar que todo está bien.

Montaje del paso de la virgen de la Esperanza

El palio de María Santísima de la Caridad y del Consuelo, de la Hermandad de Jesús Despojado, también supera los 1.000 kilos (1.200 kilos). La imagen es obra de Romero Zafra y fue realizada en cedro real con policromía al óleo, mientras que el templete fue diseñado por Alejandro Escobar siguiendo el modelo de los que protegen a las vírgenes de la Semana Santa de Sevilla. Treinta y cinco costaleros la alzarán en la iglesia de San Sebastián durante el Domingo de Ramos para iniciar su tradicional recorrido y mostrarla a sus fieles y turistas.