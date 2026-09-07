Elías Bendodo exige en Salamanca la salida de los inmigrantes de Ceuta y pide garantías al Gobierno para que no vuelva a ocurrir

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha visitado la feria agroganadera este lunes donde ha exigido al Gobierno explicaciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Bendodo ha dado las gracias a los salmantinos que salieron a la calle el pasado miércoles en apoyo a Ceuta y pedido explicaciones al Gobierno asegurando que quieren saber dos cosas, si nadie advirtió de lo que iba a pasar y si alguien del Gobierno puede garantizar que no volverá a ocurrir.

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Bendodo además ha sido muy claro asegurando que “los que entraron irregularmente en España legalmente tienen que salir de España por donde han venido. Es más, si me apura, voy a más, los menores con quien tienen que estar es con sus familias. Y eso el gobierno de España tiene que articular, ellos sabrán, son el gobierno”.

Por otra parte, ha hecho un repaso de las políticas del Gobierno que están en compás de espera y se han quedado en propuestas vacías. Es el caso de “esas 300 000 viviendas que prometió Pedro Sánchez” asegurando que en Salamanca han hecho cero. “Aquí las viviendas las están construyendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos y el gobierno solo hace anuncios vacíos y que son inciertos”. Ante eso destacó las “más de 300 viviendas públicas que se pondrán en servicio en la ciudad de Salamanca”.

Elías Bendodo Visita Salamaq

Por último, Bendodo ha asegurado que “desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, España ha perdido 3 millones de cabezas de ganado. ¿Es una crítica? No, pero es una realidad. Por tanto, cada vez que un ministro del Gobierno habla de su apoyo al campo y a la ganadería, que explique por qué en estos años hemos perdido 3 millones de cabezas de ganado en nuestro país”.

Por su parte, Carlos García Carbayo, presidente del PP en Salamanca ha destacado también la respuesta de la gente en las calles para apoyar a Ceuta y el mensaje de apoyo a los agricultores y ganaderos que ha transmitido Elías Bendodo con su visita a Salamaq. Carbayo ha destacado el trabajo del PP en la exigencia de una PAC con financiación suficiente y sin recortes, la apuesta por la innovación y la tecnología al servicio del campo, el control de salud animal mediante inteligencia artificial y la apertura del campus agroambiental en el que “tenemos muchas ilusiones, así como el nuevo grado de veterinaria que va a beneficiar muchísimo el relevo generacional. Necesitamos profesiones en el campo, también otras profesiones diferentes que las van a sostener desde instaladores, diseñadores, ingenieros, informáticos que se vuelquen también en nuestro campo y en nuestro futuro”, ha asegurado.