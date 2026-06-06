"Esta vez seremos 27": el gesto de Baena en memoria de María Caamaño

La selección española ya se encuentra lista para disputar su primer partido frente a Cabo Verde, que tendrá lugar el lunes 15 de junio a las 18:00 horas, en el arranque de la competición.

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En la previa del encuentro, el internacional Álex Baena ha querido tener un recuerdo especial para María Caamaño, la joven fallecida el pasado 16 de abril tras una larga lucha contra un sarcoma de Ewing.

A través de su perfil en Instagram, el jugador ha compartido una historia en la que aparece una imagen de María levantando la última Eurocopa conseguida por la Selección, acompañada del mensaje: “esta vez seremos 27”, en alusión al espíritu de unión del equipo y el recuerdo hacia la pequeña.

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