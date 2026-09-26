Fiebre por el incienso "Vía Aúrea", traído a Salamanca por un influencer sevillano

La cuenta "Inciensos de Sevilla", muy seguida por más de 70.000 aficionados a la Semana Santa en instagram, ha celebrado en Salamanca una quedada para presentar su nuevo producto, "Vía Áurea", una cita que ha congregado a numerosos seguidores y que ha dejado imágenes de una importante afluencia tanto en la calle como en redes.

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La presentación, anunciada previamente a través de Instagram, estaba prevista entre las 10:00 y las 14:00 horas y ha generado expectación entre los seguidores de la cuenta. Muchos de ellos se han desplazado expresamente para la ocasión, formando largas filas desde primera hora de la mañana. Los asistentes han podido adquirir el nuevo incienso, mientras que los primeros en acudir también han recibido regalos y carteles promocionales, tal y como había anunciado previamente el perfil en redes sociales.