El Gobierno aprueba los decretos de Vivienda que se votarán en la Diputación Permanente

El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente este martes los dos reales decretos-ley con medidas para intentar paliar el problema de acceso a la vivienda, en términos similares a los que la pasada semana fueron derogados en el Congreso, lo que desencadenó la convocatoria anticipada de elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre.

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Las normas fueron impulsadas por el Ejecutivo tras la alarma social y las protestas provocadas a partir del desahucio en camilla, en Madrid, de Maricarmen, una anciana de 87 años. Ello impulsó protestas del Sindicato de Inquilinas y acampadas en la Puerta del Sol y también en otras ciudades.

Además, UGT y CCOO han atendido la petición de esta organización y han convocado para este otoño una jornada de huelga general. Las normas tendrán que volver a votarse en el Congreso, pero ya en la Diputación Permanente, donde Junts no es necesario para completar la mayoría del Gobierno.