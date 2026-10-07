La Guardia Civil organiza un desfile para celebrar el día del Pilar

El próximo 12 de octubre, la Guardia Civil celebrará una de las citas más señaladas de su calendario con motivo de la festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar. Para conmemorar este día, el cuerpo ha organizado un desfile institucional en Salamanca y ha hecho un llamamiento abierto a toda la ciudadanía para sumarse a la celebración.

Publicidad Publicidad

El acto central tendrá lugar a las 13:00 horas en la calle Saavedra y Fajardo, donde se celebrará un desfile.