La huelga general por la vivienda podría celebrarse el 11 de noviembre

La fecha de la huelga general por la crisis de la vivienda, impulsada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas, se decidirá este martes por la tarde en una reunión entre las organizaciones convocantes, prevista para las 19.00 horas.

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Según ha recogido Europa Press, una de las fechas que parte con más posibilidades es el 11 de noviembre, jornada que será propuesta por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) durante el encuentro.

Aunque medios como El País y La Vanguardia ya apuntan al 11 de noviembre como la fecha elegida, desde CCOO y UGT recalcan que la decisión definitiva todavía no está tomada y que no se conocerá hasta la reunión de la tarde de este miércoles.

La movilización pretende reclamar medidas ante la actual situación del mercado de la vivienda y denunciar las dificultades que afrontan los ciudadanos para acceder a una vivienda a precios asequibles.