Dos jóvenes, identificados tras subirse a una farola en la Plaza Mayor

Dos jóvenes fueron identificados en la madrugada de este viernes en la Plaza Mayor tras ser sorprendidos subidos a una farola.

Los hechos se produjeron en torno a las 3:00 horas, momento en el que la Policía Local procedió a intervenir ante la presencia de ambos jóvenes subidos al mobiliario urbano.

Cabe recordar que subirse a farolas o utilizar cualquier elemento del mobiliario urbano para bromas o celebraciones puede acarrear sanciones económicas. Las infracciones contra la convivencia ciudadana van desde amonestaciones hasta multas de 750 euros o más, sobre todo si se producen daños al mobiliario.