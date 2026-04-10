Dos jóvenes, identificados tras subirse a una farola en la Plaza Mayor

Los hechos ocurrieron en torno a las 3:00 horas de este viernes

Policía Local en la Plaza Mayor de Salamanca. Foto de archivo.
Policía Local en la Plaza Mayor de Salamanca. Foto de archivo.

Dos jóvenes fueron identificados en la madrugada de este viernes en la Plaza Mayor tras ser sorprendidos subidos a una farola.

Los hechos se produjeron en torno a las 3:00 horas, momento en el que la Policía Local procedió a intervenir ante la presencia de ambos jóvenes subidos al mobiliario urbano.

Cabe recordar que subirse a farolas o utilizar cualquier elemento del mobiliario urbano para bromas o celebraciones puede acarrear sanciones económicas. Las infracciones contra la convivencia ciudadana van desde amonestaciones hasta multas de 750 euros o más, sobre todo si se producen daños al mobiliario.

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