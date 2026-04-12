El Lunes de Aguas más allá de Salamanca: Madrid y Bruselas acogen su celebración

El Lunes de Aguas es una de las fiestas más celebradas por los salmantinos. La mayoría se traslada a algún rincón de la capital o de la provincia que le permita disfrutar del tradicional hornazo en compañía de amigos y familiares, pero no siempre es posible. Hay quien, por motivos de trabajo, vive en otro punto de la geografía española y no puede unirse al festejo.

La Asociación Charra en Madrid se resiste a ello y sigue fiel a su objetivo de perpetuar las tradiciones charras en la capital, donde viven numerosos salmantinos. Sus socios, amigos y "todo aquel que quiera pasar una tarde festiva" tiene una ita a las 18:30 horas en la Dehesa de la Villa. "Comeremos nuestros hornazos y, además, bailaremos y cantaremos al son de la gaita y el tamboril", mantiene.

ALUMNI-USAL también hace un llamamiento a sus antiguos estudiantes que viven en la capital y quieran celebrar el Lunes de Aguas. Los interesados han de inscribirse previamente y acudir a las 19:00 horas al parque de El Retiro.

ALUMNI-USAL va un paso más allá y también ha organizado una quedada en el extranjero. Más concretamente, a las 19:30 horas en un centro cultural de Bruselas. Se requiere igualmente una preinscripción a través del correo salmantinos.bruselas@gmail.com.