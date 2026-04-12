El Lunes de Aguas más allá de Salamanca: Madrid y Bruselas acogen su celebración
Tanto la Asociación Charra en la capital como ALUMNI-USAL han organizado eventos para los salmantinos que viven fuera de la provincia
El Lunes de Aguas es una de las fiestas más celebradas por los salmantinos. La mayoría se traslada a algún rincón de la capital o de la provincia que le permita disfrutar del tradicional hornazo en compañía de amigos y familiares, pero no siempre es posible. Hay quien, por motivos de trabajo, vive en otro punto de la geografía española y no puede unirse al festejo.
La Asociación Charra en Madrid se resiste a ello y sigue fiel a su objetivo de perpetuar las tradiciones charras en la capital, donde viven numerosos salmantinos. Sus socios, amigos y "todo aquel que quiera pasar una tarde festiva" tiene una ita a las 18:30 horas en la Dehesa de la Villa. "Comeremos nuestros hornazos y, además, bailaremos y cantaremos al son de la gaita y el tamboril", mantiene.
ALUMNI-USAL también hace un llamamiento a sus antiguos estudiantes que viven en la capital y quieran celebrar el Lunes de Aguas. Los interesados han de inscribirse previamente y acudir a las 19:00 horas al parque de El Retiro.
ALUMNI-USAL va un paso más allá y también ha organizado una quedada en el extranjero. Más concretamente, a las 19:30 horas en un centro cultural de Bruselas. Se requiere igualmente una preinscripción a través del correo salmantinos.bruselas@gmail.com.
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