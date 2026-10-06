Luz verde a los ascensores en plena calle para mejorar la accesibilidad en Garrido

Las comunidades de propietarios del entorno del PERI de la Escuela Municipal de Música de Santa Cecilia, en Garrido, podrán solicitar desde este miércoles los convenios para instalar ascensores en la vía pública y mejorar la accesibilidad de sus edificios.

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El plazo para presentar las solicitudes será de un mes y los trámites deberán realizarse de forma telemática.

El proyecto supone una inversión de 2.956.989 euros, de los que el 60% estará financiado por fondos FEDER. El resto será aportado por el Ayuntamiento y las comunidades de propietarios.

Antes de instalar los ascensores, el Ayuntamiento urbanizará las calles Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay, ampliando las aceras para permitir la colocación de los nuevos accesos sin dificultar el paso de peatones y vehículos.

Los ascensores se construirán en el espacio público junto a los portales y estarán destinados a garantizar un recorrido accesible desde las viviendas de todas las plantas hasta la calle.

La actuación forma parte de ‘CoNEcta Salamanca’, el plan europeo que concentra inversiones en Garrido, Chinchibarra, Estación y Salesas.