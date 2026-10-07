Los médicos aplazan la huelga indefinida del 28 de octubre por las elecciones

El Comité de Huelga, formado por CESM, SMA y SME, ha anunciado el aplazamiento de la huelga indefinida prevista desde el 28 de octubre debido a la convocatoria de elecciones generales.

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Según ha recogido Europa Press los sindicatos aclaran que no renuncian a la huelga ni a sus reivindicaciones y advierten de que los paros podrán retomarse si el próximo Gobierno no ofrece una respuesta.

La convocatoria electoral cambia el escenario, ya que el actual proyecto de Estatuto Marco queda paralizado con la disolución de las Cortes, tal y como ha informado EP.

Los médicos mantienen sus principales reclamaciones, entre ellas un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozca su formación y responsabilidad.

El Comité de Huelga trasladará estas demandas al próximo Gobierno y reclama a los partidos políticos que incluyan compromisos concretos con los médicos en sus programas electorales.

El aplazamiento de la huelga, aseguran los sindicatos, es una decisión estratégica y no supone el final del conflicto.