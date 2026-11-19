Las ideas de los más jóvenes empiezan a cambiar Salamanca. El Ayuntamiento ha ejecutado o tiene en marcha el 92% de las propuestas planteadas por el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia, según ha anunciado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez.

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Durante la última sesión del Consejo, celebrada en el Salón de Plenos municipal, se repasaron los avances de iniciativas presentadas el pasado mes de mayo, entre las que destacan importantes mejoras en parques, instalaciones deportivas y transporte público.

Entre los proyectos más llamativos se encuentra la renovación del parque Würzburg, que contará con una rana gigante, más árboles y merenderos, así como la creación de un nuevo parque infantil junto a la Biblioteca Torrente Ballester.

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También avanzan otras propuestas como las pistas de tenis cubiertas en el Complejo Deportivo Rosa Colorado, los baños públicos en los parques, el refuerzo de la línea 15 de autobús durante los fines de semana y nuevas medidas de seguridad vial en los entornos escolares.