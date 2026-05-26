El número de pensiones vuelve a aumentar en Salamanca: 83.858 en el mes de mayo

El número de pensiones vuelve a aumentar en Salamanca con 83.858 en mayo, representando un aumento del 1,18 %.

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Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el mes de mayo la pensión media del Sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), es de 1.290,22 euros, con un crecimiento del 5,32 %.

En el caso de Castilla y León, el número de pensiones se situó en 638.603 lo que representa un aumento del 1,07 % con respecto al mismo mes del año anterior.

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