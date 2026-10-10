La Policía Local de Salamanca y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la capital del Tormes estarán representados en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos que se celebran en Vigo del 9 al 18 de octubre, donde participarán en diferentes disciplina como judo, natación, tenis, hípica o golf.

El atletismo será una de las modalidades que más representación tenga, con participantes en las carreras de cinco kilómetros y media maratón, con posibles incorporaciones a las pruebas de pista. También habrá representación en ciclismo de carretera y de montaña, duatlón, fútbol siete, dardos y dominadas. Cabe destacar que en anteriores ediciones, los representantes de la Policía Local de Salamanca han logrado actuaciones muy destacadas hasta alcanzar una veintena de medallas, un precedente que invita a confiar en una buena participación también este año.