El PSOE exige al Ayuntamiento recuperar la Feria del Libro Antiguo y sus 16 días

El PSOE llevará al próximo Pleno municipal una moción para recuperar la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, cuya 32.ª edición ha quedado suspendida y no se celebrará en Salamanca durante el otoño de 2026.

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Los socialistas reclaman al Ayuntamiento que la feria vuelva a la Plaza Mayor y mantenga sus habituales 16 días de duración, además de retomar la negociación con los libreros para garantizar su continuidad.

La concejala socialista María García critica que los cambios planteados por el equipo de Gobierno, entre ellos reducir la duración de la feria y estudiar su traslado fuera de la Plaza Mayor, hayan terminado provocando la suspensión de esta edición.

El PSOE considera que la Plaza Mayor es el lugar histórico de la feria y defiende recuperar el modelo tradicional de una cita con más de 30 años de trayectoria.

La moción también propone una campaña conjunta de promoción con la Feria Municipal del Libro para aumentar la difusión de ambas citas y potenciar su atractivo cultural y turístico.

El objetivo de los socialistas es que el Ayuntamiento recupere el acuerdo con los libreros y garantice el regreso de la feria en las condiciones habituales.