El PSOE reclama a la Junta una política de vivienda “más ambiciosa” y alerta de la necesidad de 13.000 viviendas en Salamanca

El PSOE de Salamanca ha reunido este jueves a representantes del partido, colectivos sociales y sindicatos en una mesa de vivienda para abordar la situación del acceso a la vivienda y reclamar a las administraciones medidas para hacer frente a las dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y familias.

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Durante el encuentro, el secretario Política Municipal del PSOE-CyL, Fran Díaz, ha defendido la necesidad de que la vivienda se convierta en una de las principales prioridades de las políticas públicas y ha lamentado que las administraciones más cercanas, como el Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León, “estén negando el problema”.

Además, ha señalado que la situación de Salamanca presenta características particulares por su condición de ciudad universitaria y turística, aunque ha advertido de que los problemas relacionados con el acceso a la vivienda no se limitan a los grandes mercados tensionados.

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Críticas a la política de vivienda de la Junta Por su parte, la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León y procuradora en las Cortes autonómicas, Ana Casado, ha centrado buena parte de su intervención en las competencias de la Junta de Castilla y León.

Casado ha defendido que la comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en materia de vivienda y ha reclamado al Gobierno autonómico que pase de gestionar ayudas y financiación a desarrollar “una auténtica política y estrategia en vivienda”.

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Entre las medidas planteadas por los socialistas se encuentran el incremento del parque público de vivienda, el impulso del alquiler asequible, una mayor transparencia en las adjudicaciones, el refuerzo de la inspección y una planificación autonómica que determine dónde y qué tipo de viviendas son necesarias.

La procuradora ha criticado además que, según ha señalado, Castilla y León lleve años sin desarrollar plenamente el plan autonómico de vivienda previsto en la normativa y ha cuestionado la duración de la protección de las viviendas protegidas.

Uno de los datos aportados durante la comparecencia sitúa en unas 13.000 las viviendas adicionales que serían necesarias en Salamanca hasta 2039, según datos de la Junta de Castilla y León citados por el PSOE.

Al mismo tiempo, los socialistas han señalado que en la provincia existirían actualmente unas 41.000 viviendas vacías, aunque han matizado que estas no se encuentran necesariamente en los municipios donde existe una mayor demanda.

Por ello, Casado ha defendido la necesidad de una planificación que permita determinar “dónde se tiene que construir, dónde se debe rehabilitar y dónde hacer vivienda asequible” en función de las necesidades de cada territorio.