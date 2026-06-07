Salamanca contará con 11.307 beneficiarios del programa Releo Plus para libros de texto gratuitos en el curso 2026-2027

La provincia de Salamanca tendrá un total de 11.307 alumnos con derecho al uso gratuito de libros de texto en el marco del programa Releo Plus para el curso 2026-2027, según los datos de la primera fase de adjudicación anunciados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

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Este programa autonómico continúa reforzando su objetivo de garantizar la gratuidad de los libros de texto y material curricular para las familias con menos recursos en enseñanzas obligatorias, es decir, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. En el conjunto de la comunidad, el porcentaje de alumnado beneficiario alcanza aproximadamente el 66 % de las solicitudes presentadas.

En el caso de Castilla y León, el Ejecutivo autonómico prevé que 75.817 familias reciban los libros sin coste en esta primera fase. Además, cada ayuda oscila entre 280 euros para Primaria y 350 euros para Secundaria, con un presupuesto global destinado al programa que asciende a 16 millones de euros.

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