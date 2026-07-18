Salamanca se convertirá en el epicentro de la danza y la luz en las nuevas 'Noches del Patrimonio' 2026

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha presentado la programación de 'Las Noches del Patrimonio' 2026. Esta cita estrena un nuevo formato que se expande a dos fines de semana, el 11, 12, 18 y 19 de septiembre, con el objetivo de descentralizar la oferta y abrir los monumentos a todos los públicos a través de la cultura y las artes escénicas contemporáneas.

Publicidad Publicidad

En esta edición, Salamanca asumirá un gran protagonismo al abrir de forma nocturna y gratuita algunos de sus enclaves más mágicos dentro de la sección 'Abierto Patrimonio'. Los visitantes podrán disfrutar de accesos excepcionales a la Cueva de Salamanca, así como a las impresionantes alturas de las Torres de la Clerecía y de la Catedral.

En el plano artístico, la capital charra destacará por sus propuestas de vanguardia. Bajo el sello de 'Vive Patrimonio', la ciudad acogerá 'Tactus', una experiencia inmersiva donde la danza contemporánea, la música en directo y la piedra histórica dialogarán en un mismo espacio.