Salamanca ha cortado el tráfico de vehículos algunas de las zonas de la capital del Tormes por dos eventos deportivos, el primero de ellos al tratarse de la de la Carrera Nocturna de Salamanca que se celebró este viernes, 19 de junio, y el segundo por el Campeonato de Castilla y León de Triatlón Contrarreloj por Equipos que se celebra este sábado, 20 de junio.