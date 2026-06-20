Salamanca ha cortado el tráfico de vehículos algunas de las zonas de la capital del Tormes por dos eventos deportivos, el primero de ellos al tratarse de la de la Carrera Nocturna de Salamanca que se celebró este viernes, 19 de junio, y el segundo por el Campeonato de Castilla y León de Triatlón Contrarreloj por Equipos que se celebra este sábado, 20 de junio.
Para el sábado, 20 de junio, a partir de las 17:00 horas, se verán afectados el paseo del Progreso, glorieta de la Charrería, puente Sánchez Fabrés, glorieta de los Milagros, paseo de San Gregorio, calles Ribera del Puente, Veracruz, Mazas, Plata, plaza Fray Luis de León, plazuela de San Bartolomé, cuesta de Oviedo, plaza Donados, calle Vaguada de la Palma y calle Buenaventura, además de la avenida Padre Ignacio Ellacuría.