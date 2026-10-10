Salamanca, cuarta provincia de la región donde más manifestaciones se realizaron

Las asociaciones de Castilla y León han cogido el timón de las movilizaciones realizadas en cada una de las nueve provincias. Solo el pasado año, se realizaron 1.435, siendo un 46,1 por ciento del total las convocadas por este tipo de organizaciones. En total, el número asciende hasta las 3.301 manifestaciones.

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Según recoge ICAL, Burgos volvió a situarse a la cabeza, con 961 manifestaciones, el 30,8 por ciento del total, por delante de Valladolid, con 612, y León, con 385. Les siguieron Salamanca, con 314; Segovia, con 226; Ávila, con 192; Zamora, con 180; Soria, con 143, y Palencia, con 102.

Cabe destacar que una gran parte, un 26,9 por ciento, respondieron a motivos laborales o económicos, mientras que las relacionadas con asuntos políticos ascendieron hasta el 22,1 por ciento. Los asuntos internacionales fueron la tercera causa, con 313 manifestaciones, por delante de las cuestiones sanitarias, con 214, y las reivindicaciones vecinales, con 207. Además, se convocaron 145 en defensa de los derechos humanos; 98 contra la violencia machista; 61 por asuntos medioambientales, y 59 por cuestiones educativas.

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