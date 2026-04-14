Salamanca invertirá más de 111.000 euros en el manejo forestal del Tormes para potenciar su biodiversidad

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este martes el expediente para la contratación del servicio de manejo forestal en el tramo urbano del río Tormes.

Este contrato, que cuenta con un presupuesto de 111.854,51 euros tal y como informan fuentes municipales, está reservado específicamente a empresas de inserción social y se ejecutará en un plazo que abarca desde julio de 2026 hasta agosto de 2028.

La iniciativa, apuntan estas mismas fuentes, está incluida en el parte del proyecto estratégico "Raíles Verdes", el cual recibe el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y cuenta con cofinanciación de los fondos europeos FEDER.

Los trabajos cuentan con el informe favorable de la Junta de Castilla y León y la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. Las labores se centrarán en mejorar el estado de conservación de la vegetación en ambas márgenes del río, eliminando ramas y ejemplares muertos causados por el envejecimiento natural, la competencia entre especies o plagas.

Para asegurar la calidad de las intervenciones, se seguirá rigurosamente la Guía de buenas prácticas en el mantenimiento de cauces del MITECO, garantizando que el ecosistema fluvial recupere su equilibrio.

Desde el punto de vista ecológico, la gestión forestal busca diversificar los hábitats para la fauna y crear corredores biológicos que conecten la infraestructura verde de la ciudad. Además, se pretende potenciar el papel del bosque de ribera como sumidero de CO2 para mitigar el cambio climático y aumentar la materia orgánica del suelo.

Estas acciones incluyen desbroces selectivos para facilitar el paso del agua y la retirada de residuos, asegurando siempre la estabilidad de las orillas y respetando escrupulosamente los periodos de nidificación de las aves.

Finalmente, el proyecto contempla la eliminación de especies exóticas invasoras para favorecer el desarrollo de especies autóctonas como el fresno y el aliso. Esta actuación se integra en el plan "Raíles Verdes", una inversión global de 2,8 millones de euros que transformará el antiguo trazado ferroviario de la Ruta de la Plata en una vía verde.