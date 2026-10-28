Salamanca se prepara para la duodécima Marcha contra el Cáncer: recorrido, inscripciones y actividades

Salamanca volverá a teñirse de solidaridad el próximo domingo 22 de noviembre con la celebración de la duodécima Marcha contra el Cáncer, una cita organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Salamanca que busca reunir a familias y amigos, en torno a un objetivo común como es concienciar sobre la enfermedad y contribuir a reducir su impacto en la sociedad.

Publicidad Publicidad

Durante la presentación este miércoles, la concejala de Salud Pública, Vega Villar ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la asociación, tanto en la sensibilización social como en la atención a pacientes y familiares. Asimismo, ha animado a los salmantinos a participar en una jornada que pretende combinar el carácter reivindicativo con un ambiente familiar y festivo.

Publicidad Publicidad

Un recorrido por el centro de Salamanca La marcha mantendrá el recorrido del año pasado, con salida desde las inmediaciones de la Iglesia nueva del Arrabal y llegada a la Plaza Mayor, atravesando el centro histórico de la ciudad. La salida está prevista para las 11:00 horas.

La organización ha explicado que este año la cita se ha trasladado al 22 de noviembre con la intención de reunir de nuevo a familias y grupos de amigos en una jornada de convivencia y compromiso social, a las puertas de la Navidad.

Uno de los objetivos principales es que la actividad sea accesible para todas las personas que deseen sumarse. Por ello, se mantendrá el precio de inscripción de ocho euros, el mismo que en la edición anterior.

Publicidad Publicidad

Las inscripciones podrán realizarse en El Corte Inglés desde el lunes 9 hasta el sábado 21 de noviembre, víspera de la marcha. En este punto también se llevará a cabo la entrega de dorsales y camisetas. Como novedad, la organización incorporará un sistema de inscripción mediante código QR, con el propósito de facilitar el proceso a los participantes.

Del mismo modo, la décima edición contará con más de 150 voluntarios de distintas edades, que colaborarán en el desarrollo de la actividad y en el acompañamiento de los participantes a lo largo del recorrido.

A esta implicación se sumará un programa de animación con música y actuaciones. Habrá DJs y otras propuestas para amenizar el trayecto, además de actuaciones musicales tanto en la salida como a la llegada a la Plaza Mayor.

La importancia del apoyo social frente al cáncer Durante la presentación, Ángel Losada, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca destacó el valor de la marcha como una de las actividades con mayor capacidad para movilizar a la sociedad salmantina. Según explicó, su importancia no reside únicamente en el número de participantes, sino también en la oportunidad de visibilizar una enfermedad que afecta tanto a quienes la padecen como a su entorno más cercano.

Losada hizo un llamamiento a la ciudadanía para que se implique en esta iniciativa y recordó que la lucha contra el cáncer requiere la participación conjunta de las administraciones públicas, las empresas, las entidades sociales, los centros de investigación y las organizaciones sanitarias.

La marcha pretende, de este modo, transformar la preocupación que genera la enfermedad en una respuesta colectiva basada en la concienciación, el acompañamiento y la colaboración. La organización invita también a quienes no puedan acudir el día 22 a mostrar su apoyo a la iniciativa a través de la inscripción y de las distintas formas de colaboración disponibles.

Un nuevo espacio para mejorar la atención a pacientes y familiares La presentación sirvió también para poner el foco en los proyectos que la Asociación Española contra el Cáncer está impulsando en Salamanca, entre ellos el denominado Espacio Abierto, una iniciativa destinada a avanzar hacia una atención más integral de las personas afectadas por la enfermedad y de sus familiares.

Según se expuso durante el acto, el proyecto contempla una inversión de cinco millones de euros para crear un nuevo espacio físico que incluya servicios de alojamiento y áreas de encuentro y colaboración entre pacientes, profesionales clínicos y otros agentes implicados en la mejora del bienestar.