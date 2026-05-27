SATSE Salamanca denuncia el “desplante de la gerente a las enfermeras especialistas” en la despedida de residentes

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado de manera pública el “desplante de la gerente a las enfermas especialistas” en el acto que se celebró en la Universidad de Salamanca para despedir a los residente, un evento que tuvo lugar el pasado lunes, 25 de mayo, y que no han duda en sacar a la luz.

Publicidad Publicidad

Según han expuesto desde la fuerza sindical sanitaria, la propia gerente de Atención Especializada “fue nombrando de manera individualizada a los residentes de Medicina y otras categorías profesionales, omitiendo por completo a las enfermeras especialistas en formación, pese a encontrarse presentes en el evento y formar parte igualmente del colectivo de residentes que finalizan su etapa formativa”.

Según ha denunciado el propio Sindicato, tras las protestas de las enfermeras en el lugar “se realizó una mención improvisada a las especialistas en Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matronas), quedando nuevamente invisibilizado el resto de las especialidades de Enfermería”.

Publicidad

De este modo, han querido poner en valor la falta de reconocimiento por parte del hospital de Salamanca suponiendo “un agravio comparativo inadmisible” al compartir “el mismo esfuerzo formativo y asistencial dentro del sistema sanitario público”.

El propio sindicato ha recordado a la gerente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca que el centro sanitario “no solo lo forman médicos internos residentes, sino también enfermeras internas residentes”, reiterando reitera que son “profesionales altamente cualificadas, siendo enfermeras tituladas que aportan un enorme valor profesional, humano y asistencial a la sanidad salmantina”.

Por último, el Sindicato de Enfermería SATSE ha exigido de manera pública a la gerente de Atención Especializada “el reconocimiento y respeto institucional que merecen todas las enfermeras especialistas, evitando situaciones de discriminación y menosprecio como la vivida en este acto”.