SATSE vuelve a cargar contra la gerente del hospital de Salamanca en la despedida de residentes: “Miente, fue ‘médicocentrista’… exigimos unas disculpas públicas”

El Sindicato de Enfermería SATS E de Salamanca denunciaba el pasado miércoles, 27 de mayo, el gran descontento que sentían tras denunciar de manera pública el “ desplante de la gerente del hospital de Salamanca ” en la despedida de los diferentes residentes que habían formado parte del propio Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Se centraron en los MIR, que es fabuloso… pero también había otras especialidades y se olvidaron de ellas

Ante esto, el propio centro sanitario de referencia de la provincia charra no dudaba en responder, destacando que fue un fallo de logística que “nada tendría que ver con un desprecio a las enfermeras residentes”. Además, añadieron que días atrás ya se hizo entrega de una serie de diplomas a los EIR del CAUSA, haciendo que subieran para que se tomaran una foto en el acto celebrado en la Universidad de Salamanca.