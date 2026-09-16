Semana de la Movilidad arranca en Salamanca con actividades gratuitas para los más pequeños

La Semana Europea de la Movilidad ha dado comienzo en Salamanca con una programación especialmente diseñada para los más pequeños. Bajo el lema ‘Equidad intergeneracional’, la iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre los efectos negativos del uso irracional del vehículo privado y promover alternativas de transporte más sostenibles, como el autobús urbano, los desplazamientos a pie, la bicicleta y el patinete.

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Las actividades, que se desarrollarán hasta el próximo 22 de septiembre, son gratuitas y tienen como objetivo fomentar hábitos de movilidad saludables desde edades tempranas, contribuyendo a una ciudad más sostenible y con mayor calidad de vida.

La programación ha arrancado este miércoles con la representación de la obra teatral ‘Mi ciudad’, a cargo de la compañía Katua & Galea, en el Teatro Liceo. Un total de 351 escolares de los colegios Buenos Aires, Caja de Ahorros, Francisco de Vitoria, José Herrero, León Felipe, Maristas Champagnat, San Mateo, Santa Catalina y Santísima Trinidad han asistido a la función.

El acto también ha contado con la presencia de los concejales de Educación, Luis Sánchez, y de Medio Ambiente, María José Coca.

Por otro lado, las siete bibliotecas municipales acogerán hasta el próximo lunes 22 de septiembre una exposición bibliográfica y talleres infantiles en los que participarán más de un centenar de niños.

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Además, la biblioteca de Trujillo celebrará un concurso infantil de marcapáginas como actividad complementaria.

Durante la tarde de este miércoles, el Espacio Joven, ubicado en la calle José Jáuregui, 16, acogerá una nueva edición del ‘Curso práctico de mantenimiento de bicis’, organizado por los Amigos de la Bici.

La actividad se desarrollará en dos sesiones, a las 18:00 y a las 19:30 horas, y los participantes deberán acudir con su propia bicicleta, desmontables y las herramientas necesarias para trabajar directamente sobre ella. Será necesario realizar una inscripción previa.

Asimismo, el club P de Patinaje organizará una nueva edición de ‘Movilidad en patines’, una propuesta dirigida a niños a partir de 5 años.

La actividad tendrá lugar entre las 17:00 y las 19:00 horas en las pistas deportivas del parque de los Jesuitas. Para participar será obligatorio saber patinar y llevar patines, casco y protecciones para manos, codos y rodillas. Las inscripciones permanecen abiertas.

La programación continuará este jueves con la actividad ‘Los niños toman la calle’, que contará con juegos hinchables para los más pequeños desde las 17:00 horas en el parque Elio Antonio de Nebrija.

Por su parte, el Espacio Joven acogerá a las 19:00 horas la mesa redonda ‘Seguridad activa del ciclista’, una iniciativa destinada a abordar aspectos relacionados con la protección y la seguridad de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.