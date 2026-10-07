Sentir un concierto sin oírlo: la mochila que acerca la música a las personas sordas en Salamanca

Hay personas que saben cómo suena una canción porque la han escuchado cientos de veces. Y hay otras que nunca han podido escuchar una sola nota, pero que ahora pueden sentir cómo cambia el ritmo de un concierto en su propio cuerpo.

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En Salamanca, una mochila convertida en chaleco está empezando a abrir esa puerta. La Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca (ASPAS) ha llevado durante las Ferias y Fiestas de la ciudad un recurso pensado especialmente para personas con discapacidad auditiva profunda.

Se ha tratado de cinco mochilas vibratorias capaces de transformar el sonido de la música en vibraciones. El objetivo es sencillo de explicar, aunque difícil de imaginar para quien nunca ha vivido sin el sentido del oído, permitir que una persona sorda pueda participar en un concierto y sentir la música.

“Al final, una persona que nunca jamás ha oído una canción, que tiene una sordera profunda, poder sentir el ritmo de la música es darle la posibilidad de participar también en los conciertos y tener otra posibilidad de acceder a la cultura”, explica Guadalupe Fernández Díaz, coordinadora de ASPAS Salamanca.

La música llega a través del cuerpo La mochila tiene en realidad forma de chaleco y se ajusta al cuerpo. El sistema se conecta de forma inalámbrica a la mesa de sonido del concierto y transforma las frecuencias de la música en vibraciones.

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El usuario puede regular la intensidad y percibir de forma diferente cada canción. Los ritmos más tranquilos producen unas sensaciones más suaves, mientras que los sonidos más intensos hacen que las vibraciones se noten con mayor fuerza.

Para entender la importancia del dispositivo hay que tener en cuenta que no está pensado únicamente para personas con algún resto auditivo. Uno de sus principales objetivos es llegar también a quienes tienen sordera profunda y no pueden utilizar audífonos o implantes cocleares.

“Tenemos todavía un colectivo de personas que no oyen absolutamente nada, que nunca jamás han oído la voz de su madre, la voz de cualquier familiar, o sea, no oyen la música”, señala Fernández Díaz.

La experiencia no permite escuchar una canción, pero sí percibir sus cambios, su intensidad o sus diferentes frecuencias a través del cuerpo.

“Yo me acuerdo de cuando he salido de fiesta con algún grupo de jóvenes sordos: se van al lado del altavoz porque necesitan sentirlo”, cuenta la coordinadora. La diferencia ahora es que ya no necesitan colocarse junto a los altavoces para notar la música.

Dos conciertos durante las fiestas ASPAS ha podido poner a prueba este sistema durante las últimas Ferias y Fiestas de Salamanca. Las mochilas estuvieron disponibles en los conciertos de Julieta Venegas y Nereida, permitiendo que varios usuarios de la asociación pudieran vivir estos espectáculos de una forma diferente.

La entidad disponía inicialmente de cinco dispositivos, aunque finalmente cuatro pudieron utilizarse debido al fallo de uno de ellos.

Las mochilas fueron adquiridas por la federación de FAPAS CyL. El recurso ya se había utilizado anteriormente y el pasado año se intentó traer a Salamanca, aunque diferentes cuestiones logísticas impidieron finalmente su puesta en marcha.

Este año, sin embargo, el proyecto pudo hacerse realidad. Desde ASPAS destacan especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, que facilitó las pruebas necesarias y la conexión del sistema con los equipos de sonido.

La experiencia despertó también la curiosidad de los profesionales que trabajaban en los conciertos. Los técnicos de sonido de Julieta Venegas probaron las mochilas y quedaron sorprendidos al comprobar cómo se percibía la música a través del cuerpo.

“No lo habían visto nunca. Ellos mismos, que no tienen pérdida auditiva, alucinaron”, relata Fernández Díaz.

Una herramienta más para hacer accesibles los conciertos Desde ASPAS recuerdan que las personas sordas no forman un grupo homogéneo y que, por tanto, no existe una única medida de accesibilidad válida para todas.

Cuando se habla de hacer accesible un concierto, una de las primeras opciones que suele aparecer es el intérprete de lengua de signos. Sin embargo, hay personas que pueden necesitar otras soluciones, como subtítulos, bucles magnéticos o sistemas FM.

“Cuando tú haces un evento y dices que tiene que haber accesibilidad para personas sordas, lo primero que te viene es poner un intérprete de lengua de signos”, explica la coordinadora. “Hay una parte de la población sorda que está cubierta, pero hay otra que se queda sin cubrir”.

Por eso, desde ASPAS defienden que las diferentes herramientas puedan convivir. “Lo ideal sería tener una pantalla con subtitulado, un intérprete de lengua de signos, un bucle magnético donde se puedan conectar, mochilas vibratorias... Eso sería el top”, señala.

La asociación también estudia nuevas posibilidades para estos dispositivos, como combinarlos con sistemas FM y prótesis auditivas, de manera que una persona pueda recibir el sonido a través de su dispositivo y, al mismo tiempo, sentir las vibraciones.

El reto de llegar a más conciertos Por ahora, el número de mochilas disponibles es limitado. ASPAS cuenta con cinco dispositivos y su intención es que sus socios tengan prioridad para utilizarlos. Si quedan unidades libres, la asociación pretende ofrecerlas también a personas de otras entidades de Salamanca.

La idea es que el proyecto no se quede únicamente en las fiestas de este año. ASPAS quiere ampliar su presencia en futuros conciertos y estudiar nuevas colaboraciones con el Ayuntamiento y otras asociaciones.

“El año que viene nuestra idea es poder ponerlas en todos los conciertos de Ferias”, asegura Fernández Díaz.

Para la asociación, el objetivo va más allá de permitir que una persona pueda estar físicamente en un concierto. Se trata de que pueda participar de la experiencia y encontrar una forma propia de disfrutar de la música.

“Hay personas que ni siquiera se han planteado ir a un concierto” Quizá una de las mayores dificultades para entender el alcance de esta iniciativa sea imaginar lo que supone para alguien que nunca ha escuchado una canción.

Para una persona oyente, acudir a un concierto puede formar parte de la normalidad. Para alguien con sordera profunda que nunca ha podido escuchar música, puede ser una experiencia que ni siquiera se haya planteado.

“Yo creo que algún usuario de los nuestros que no tiene prótesis, que no puede oír, es que ni siquiera se ha planteado jamás poder participar o poder ir a un concierto”, reflexiona la coordinadora.

La pregunta aparece entonces de forma casi inevitable: “¿Para qué?”.

“Muchas veces me dicen: no sé ni lo que canta, ni cómo canta, ni si me gusta, ni no me gusta. Nunca he oído una canción”, esclarece.

Más de un centenar de familias atendidas por ASPAS El proyecto de las mochilas vibratorias forma parte de un trabajo mucho más amplio que ASPAS desarrolla durante todo el año. La asociación atiende actualmente a más de 100 familias en Salamanca, con usuarios de diferentes edades y situaciones.

Entre ellos hay niños con pérdida auditiva, personas sordas adultas, familias que acaban de recibir un diagnóstico y personas que llegan a Salamanca procedentes de otros países y necesitan orientación.

La entidad ofrece atención temprana, logopedia, psicología, apoyo educativo y promoción de la autonomía personal, además de acompañamiento a las familias y coordinación con profesionales sanitarios y audioprotesistas.

Cada año llegan nuevas familias a la asociación y también son numerosos los adultos que acuden en busca de información y apoyo.

Una barrera menos Las mochilas vibratorias no sustituyen al resto de medidas de accesibilidad ni solucionan por sí solas las dificultades que todavía existen para las personas sordas. Son, en cambio, una herramienta más para derribar barreras en espacios culturales y de ocio.

Desde ASPAS mantienen el objetivo de seguir ampliando las posibilidades de participación de las personas sordas y de sus familias.

“Nosotros somos muy reivindicativos. Siempre intentamos seguir luchando por los derechos de nuestros niños, de las familias, de las personas sordas”, afirma Fernández Díaz.