Los Técnicos Superiores Sanitarios "paran España" a favor de sus derechos

A las 12:00 horas de este viernes 29 de mayo, las Comisiones por el Grado han convocado una jornada de huelga estatal de los Técnicos Superiores Sanitarios, además de una gran concentración a las 12:00 horas frente al Ministerio de Hacienda, en Madrid. Tal y como apuntan, con este acto exigen la aplicación efectiva del Grupo B previsto en el artículo 76 del TREBEP, reconocido por ley desde 2007.

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Según afirman, este decreto fue bloqueado por el Ministerio de Hacienda "pese al acuerdo firmado en 2022 con CCOO y UGT y a la doctrina del Tribunal Supremo". Además, defienden que este bloqueo afecta a más de 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud.

Estos trabajadores, pertenecientes a áreas como el diagnóstico por imagen, la radioterapia, el laboratorio clínico, la anatomía patológica, la higiene bucodental, la documentación sanitaria, la audiología, la dietética, la ortoprotésica y la salud ambiental, "acumulan 19 años de pérdida retributiva y agravio profesional respecto al resto de categorías del SNS".

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Las Comisiones por el Grado denuncian, además, que las consejerías de Salud, los Servicios de Salud

y las consejerías de Trabajo de distintas comunidades autónomas están imponiendo servicios

mínimos abusivos. Estos, tal y como explican, en la práctica funcionan como servicios máximos, "obligando a trabajar a la totalidad de la plantilla y vulnerando el derecho fundamental de huelga de las trabajadoras y trabajadores". En este sentido, las organizaciones convocantes anuncian que recurrirán por todas las vías legales esta vulneración y exigen su inmediata corrección.