“Preocupa el hecho de que algunas personas puedan sustituir la consulta con su médico por lo que les responde una IA”

La desinformación en ciencia y salud es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta actualmente la sociedad en estos tiempos donde se convive y se hace uso diario, en algunos casos, de las redes sociales y de los sistemas de chat de inteligencia artificial.

Publicidad Publicidad

Esto está desencadenando serios problemas que se traducen ya en desconfianza o pérdida de comunicación, por ejemplo, en los profesionales sanitarios o los investigadores.

Almudena Timón, responsable de comunicación del Centro de Investigación del Cáncer CSIC-USAL impartirá este jueves, aquí en Salamanca, una conferencia titulada 'El impacto de la desinformación en la ciencia y la salud', en la que se analizará esa sobreabundancia informativa, las redes sociales, la rápida circulación de contenidos digitales, así como la desinformación que está relacionada con la salud y la ciencia convertida en bulos, mensajes manipulados, así como teorías conspirativas.

Publicidad

En horas previas a esta conferencia, Timón explica cuáles son los principales riesgos, las consultas que más realiza la gente en temas de salud, la importancia de concienciar sobre estos malos hábitos, cómo afecta esto a la salud mental o cómo están cambiando las relaciones con el personal sanitario.

Preocupa el hecho de que algunas personas puedan llegar a sustituir la consulta con su médico por lo que les responda una IA

En la actualidad tenemos a nuestra disposición herramientas muy eficaces como son internet, las redes sociales y más recientemente la Inteligencia Artificial, donde la inmediata manda y donde todas las dudas que surjan pueden ser resueltas con un solo clic. Una acción con unos resultados que ya se están viendo que son desastrosos.

Publicidad Publicidad