Todo listo para celebrar la Asamblea de la Red de Ciudades Teresianas en Salamanca

Este miércoles 7 de octubre Salamanca acogerá un esperado evento para las llamadas 'Huellas de Teresa': la Asamblea de la Red de Ciudades Teresianas, que se celebrará a partir de las 11:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. De esta manera, la capital del Tormes se convierte en el escenario de un encuentro cuyo objetivo es hacer un balance de todas las actividades realizadas este año y marcar las líneas de actuación de los próximos eventos de la red.

Publicidad Publicidad

En cambio, las actividades en torno a este evento han comenzado este martes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con la acogida, a las 18:00 horas, de los participantes de la asamblea en de la mano del concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández. Además, la tarde ha continuado a las 18:45 horas con una visita a Scala Coeli, en la Universidad Pontificia de Salamanca; para acabar a las 20:00 horas con un paseo guiado por el centro histórico relacionado con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.